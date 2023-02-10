В Турции погибла семья москвичей

Родители и двое детей

Несколько часов назад российские спасатели обнаружили тела москвичей Аталая и Ирины, а также их двоих малолетних детей под завалами жилого дома в турецком Хатае, передает "ТВ Центр".

Семья жила и работала в Москве, а в Турцию они приехали навестить родственников. Сразу после землетрясения старший брат Аталая смог самостоятельно вытащить пожилых родителей, они сейчас в больнице. А вот до семьи москвичей добраться не удавалось. С помощью тепловизора было установлено, что россияне живы, но чтобы их вытащить, нужна тяжёлая техника.

На помощь соотечественникам из соседней провинции специально выдвинулись сотрудники МЧС России. Для этого им пришлось преодолеть около 200 километров. Наши спасатели продолжают работать на месте, помогая турецким коллегам в разборе завалов.

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