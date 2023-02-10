ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции погибла семья москвичей

14:55
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Родители и двое детей

Несколько часов назад российские спасатели обнаружили тела москвичей Аталая и Ирины, а также их двоих малолетних детей под завалами жилого дома в турецком Хатае, передает "ТВ Центр".

Семья жила и работала в Москве, а в Турцию они приехали навестить родственников. Сразу после землетрясения старший брат Аталая смог самостоятельно вытащить пожилых родителей, они сейчас в больнице. А вот до семьи москвичей добраться не удавалось. С помощью тепловизора было установлено, что россияне живы, но чтобы их вытащить, нужна тяжёлая техника.

На помощь соотечественникам из соседней провинции специально выдвинулись сотрудники МЧС России. Для этого им пришлось преодолеть около 200 километров. Наши спасатели продолжают работать на месте, помогая турецким коллегам в разборе завалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сотрудники МЧС работают на месте землетрясения
Сотрудники МЧС работают на месте землетрясения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.