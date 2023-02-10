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МИД: тема мирного договора с Японией закрыта

14:27
  • пятница
  • 10 февраля 2023

В Токио заняли недружественную позицию в отношении Москвы

В МИД России не намерены обсуждать тему мирного разговора с Японией.

Об этом в пятницу, 10 февраля, в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта", - сказала дипломат (цитата по РИА Новости).

В январе замминистра иностранных дел Андрей Руденко отметил, что невозможно вести переговоры "с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции".

Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что власти Японии по-прежнему придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Россией. Несмотря на сказанное, в Токио впервые с 2018 года вернули термин "незаконная оккупация" в отношении Южных Курил в текст итогового заявления участников ежегодного "Общенационального митинга за возвращение северных территорий".

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