ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие

14:32
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Об этом рассказал российский посол в Оттаве

Правительство Канады заблокировало планы России по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на собственные заверения о приверженности политике мультикультурализма. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
Австрия высылает четырех российских дипломатов

Как отметил российский дипломат, "команда (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо все это заблокировала".

Хотя канадские власти заверяют в приверженности политике мультикультурализма, в действительности они блокируют доступ россиян к консульским услугам, цитирует Степанова РИА Новости.

Ранее был понижен уровень дипломатических отношений между Россией и Эстонией до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах. Россия и Латвия также взаимно отозвали своих послов, при этом Москва подчеркнула, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Канады на фоне здания МИД России
Флаг Канады на фоне здания МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.