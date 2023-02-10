Канада заблокировала планы России расширить консульское присутствие

Об этом рассказал российский посол в Оттаве

Правительство Канады заблокировало планы России по расширению консульского присутствия в стране, несмотря на собственные заверения о приверженности политике мультикультурализма. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Как отметил российский дипломат, "команда (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо все это заблокировала".

Хотя канадские власти заверяют в приверженности политике мультикультурализма, в действительности они блокируют доступ россиян к консульским услугам, цитирует Степанова РИА Новости.

Ранее был понижен уровень дипломатических отношений между Россией и Эстонией до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах. Россия и Латвия также взаимно отозвали своих послов, при этом Москва подчеркнула, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.

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