Германия не согласилась передать Украине боевые самолеты

Киев пытается получить от Запада истребители

Правительство ФРГ не рассматривает в настоящее время вопрос возможных поставок боевых самолетов Украине. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в германском Министерстве обороны.

Представитель ведомства Арне Коллац заявил, что для германского кабмина тема поставок Украине истребителей "не находится на повестке дня".

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман рассказала, что "данная тема не обсуждалась на Европейском совете", сообщает ТАСС.

Ранее информированный источник в Евросоюзе рассказал, что "европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители".

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