ФСБ предотвратила массовую стрельбу в Мордовии

Злоумышленника отправили в психиатрическую больницу

Житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Как сообщили в ведомстве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия, на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы "колумбайновской"* тематики.

У мужчины обнаружили и изъяли гладкоствольный карабин "Сайга", травматический пистолет, личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей.

В ходе опроса мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим, которые он пытался подавить. Он госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения, сообщает РИА Новости.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники спецслужб ликвидировали группу боевиков, которые планировали теракт на одной из железнодорожных станций. Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они в ответ открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем преступники были уничтожены.

* Движение "Колумбайн" признано террористическим и запрещено в России

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