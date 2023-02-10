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Собянин осмотрел строящуюся школу на 500 мест в Ховрине

15:23
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Здание возводят на Клинской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посещает столичный район Ховрино. Здесь совсем скоро свои двери откроет новая школа и детский сад, а также первых пациентов примет новая детская поликлиника, передает "ТВ Центр".

Четырехэтажное здание на Зеленоградской улице рассчитано на 320 посещений в смену. Сюда переедет филиал детской городской поликлиники №133, который сейчас занимает старое здание. В новом помещении площадь увеличится почти в три раза, что позволит организовать дополнительные кабинеты и создать комфортные условия для медицинского персонала и пациентов. А вот на Клинской улице возводят новую школу на 500 учеников.

"Открытое пространство, рекреация, удобные санузлы, все предусмотрено для отдыха и учебы детей. Посмотрим, как все получится, много наработок было. Я думаю, что будет одна из самых современных школ. Имейте ввиду, надо вводить быстрее, чтобы 1 сентября дети здесь могли учиться", - сказал мэр.

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