Метель и снег ожидаются в Москве в выходные

Жителей столицы ждет февральская погода

Циклон с северо-запада придет в столичный регион в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в агентстве "Метеоновости".

Как сообщила главный специалист агентства Татьяна Позднякова, в ночь на 12 февраля снег и ветер усилятся, местами закружит настоящая февральская метель, на дорогах образуется снежный накат. Днем в воскресенье снег ослабеет.

Ожидается, что в течение суток в Москве выпадет 3-6 см снега. Сумма месячных осадков февраля достигнет 12-15 мм, что составит в среднем по городу около трети месячной нормы, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что февраль 2023 года может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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