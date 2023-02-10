Собянин рассказал о росте числа самозанятых в Москве благодаря простоте процедур оформления

Мэр сообщил, какие профессии преобладают среди работающих в статусе самозанятого

Число самозанятых в столице за год выросло на 42 процента - более чем на 360 тысяч человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также рассказал, какие профессии преобладают среди работающих в статусе самозанятого. Это строительство, реклама, пассажирские перевозки, доставка и сдача жилья в аренду.

"Среди них также много талантливых людей, которые работают, занимаясь своим творческим хобби: художники, плотники, аниматоры и прочие", - отметил Собянин.

Один из плюсов налогового режима для самозанятых - простая регистрация, добавил мэр столицы.

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