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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 19 тысяч

18:04
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Разбор завалов продолжается

Авиация МЧС России доставила в пострадавшую от землетрясения Сирию 70 тонн гуманитарной помощи. Два самолёта Ил-76 привезли продукты питания и предметы первой необходимости - палатки, тёплые одеяла, печи и передвижную электростанцию, сообщает "ТВ Центр".
МЧС России продолжает разбор завалов в Турции

Российские военные продолжают работать в разрушенных городах провинций Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия. По последним данным, в республике погибли почти 3200 человек.

В соседней Турции, которая приняла на себя основной удар стихии, количество жертв уже превысило 19 тысяч. В провинции Хатай сегодня обнаружили тела четырёх россиян, приехавших из Москвы к родственникам. Муж, жена и двое детей погибли под завалами. Но даже сейчас, спустя 5 дней после землетрясения найти выживших всё-таки удаётся.

Всего, по данным Минздрава, пострадали более 75 тысяч человек. Глубокая рана осталась и на поверхности нашей планеты - после мощного подземного толчка образовалась глубокая трещина, которая тянется по территории Турции на много километров.

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