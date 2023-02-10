Собянин рассказал о результатах работы по программе "Мой район" в Ховрино

Там реализуются крупные проекты в рамках программы благоустройства

В сентябре в столичном районе Ховрино откроется новая школа. Пятиэтажное здание возводят по индивидуальному проекту. Там будут комфортные классы, IT-полигон, спортивный зал и лабораторно-исследовательские комплексы. Но главной особенностью станет атриум. Он может превращаться в лекторий, кинотеатр или концертный зал. Рядом завершается строительство современного детсада и детской поликлиники.

В Ховрине дефицит ученических мест, поэтому школа - объект долгожданный. Ход работ проинспектировал мэр Москвы. Под одной крышей - классы-трансформеры, универсальные пространства, атриумы.

"Посмотрим, как получится. Много наработок было и интересно, что из этого получится, я думаю, что будет одна из самых современных школ. Имейте в виду, что надо вводить быстрее. 1 сентября дети должны здесь учиться", - обратился Собянин к генеральному директору компании-подрядчика.

Пятиэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Будет и крытый переход в существующий корпус. В нем обустроят зимний сад. И 500 учеников будут чувствовать себя комфортно. Детский сад на Петрозаводской улице практически построен. Трехэтажное здание с бассейном, помещениями с перегородками-трансформерами и большой благоустроенной территорией. Все перемены, происходящие в Ховрине, результат комплексного развития района.

"У нас здесь значительные изменения произошли, в последние годы появились новые станции метро, появилась станция на будущем МЦД-3 "Ховрино", автовокзал, крупные проекты, связанные с дорожным строительством- это Московский скоростной диаметр, который был запущен в прошлом году", - сообщил Собянин.

В Ховрине проживает более 90 тысяч москвичей. Много новостроек. Здание детской городской поликлиники построено по новому московскому стандарту. Здесь разместится филиал лечебного учреждения. Новое здание больше старого по площади в 2,5 раза.

"На первом этаже располагаются кабинеты, удобные для посещения. Это кабинет дежурного врача, забор крови, биоматериалов, на втором этаже - кабинеты педиатрические, на третьем - узкие специалисты и диагностические кабинеты", - рассказала Дина Русинова, главный врач Детской городской поликлиники №133.

Рентген-аппарат - один из долгожданных. Раньше, чтобы сделать снимок, пациентов отправляли в другие филиалы. УЗИ-аппарат экспертного класса, укомплектован всеми необходимыми датчиками. У отоларинголога - не просто установка. ЛОР-комбайн.

"Здесь есть эндоскопическая стойка, наличие экрана и возможность подключения фиброскопа. Фиброскоп - это сейчас лучшее, что есть для ЛОР-врача. Золотой стандарт диагностики", - отметила Ольга Коростылёва, лор детской городской поликлиники №133.

Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Уже в апреле поликлиника начнет приём.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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