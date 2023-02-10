ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Министр обороны Белоруссии пообещал не предавать Россию

15:39
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Москва и Минск остаются союзниками и партнерами

Россия остается стратегическим союзником Белоруссии. Такое заявление в пятницу, 10 февраля, сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин.
Российские и белорусские летчики завершили совместные учения

Хренин подчеркнул, что Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне".

Глава оборонного ведомства рассказал, что прошедшие в Белоруссии совместные летные учения России и Белоруссии "вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной". При этом все поставленные задачи были выполнены, а летчики продемонстрировали слаженность и готовность выполнять задачи различной сложности, сообщает БелТА.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.