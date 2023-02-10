Министр обороны Белоруссии пообещал не предавать Россию

Москва и Минск остаются союзниками и партнерами

Россия остается стратегическим союзником Белоруссии. Такое заявление в пятницу, 10 февраля, сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Хренин подчеркнул, что Минск не предаст Москву, "как бы нас ни склоняли к этому извне".

Глава оборонного ведомства рассказал, что прошедшие в Белоруссии совместные летные учения России и Белоруссии "вызвали настоящий ажиотаж в прессе, особенно зарубежной". При этом все поставленные задачи были выполнены, а летчики продемонстрировали слаженность и готовность выполнять задачи различной сложности, сообщает БелТА.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что развернутая в Белоруссии совместная группировка российско-белорусских войск формирует заслон от сил государств — членов НАТО.

Россия и Белоруссия в рамках соглашений о Союзном государстве проводят тренировки группировки сил совместного реагирования, а "сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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