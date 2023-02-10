Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ

На краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 100 военных

На купянском направлении в результате наступательных действий полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили более 70 военнослужащих.

Между тем на краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, боевую машину РСЗО "Град".

"Кроме того, в районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские добровольческие отряды вплотную подошли к Артемовску с трех сторон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"