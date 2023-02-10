Путин призвал лесопромышленников преодолеть зависимость от иностранцев

Президент отметил потенциал роста в отрасли

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, совершил рабочую поездку в Архангельскую область. Глава государства посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, а затем провел совещание по развитию лесопромышленной отрасли.

Путин обратил внимание на то, что в российской лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая степень зависимости от иностранных партнеров, однако эту зависимость необходимо преодолевать.

Ключевым вопросом в этой области президент назвал наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. В частности, в России необходимо увеличивать глубину переработки леса.

Путин подчеркнул, что при современном подходе отрасль имеет резервы и хороший потенциал для долгосрочного роста. Однако в 2022 году российские лесопромышленники столкнулись с серьезными вызовами, наряду с этим ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки.

Это привело к снижению производства в отрасли, поэтому необходимо поддержать предприятия и помочь бизнесу выстроить логистические потоки, цитирует Путина РИА Новости.

В октябре 2022 года в Минприроды рассказали, что финансирование государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" составит 156 млрд рублей на ближайшие три года, на программу "Развитие лесного хозяйства" выделят 152 млрд рублей.

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