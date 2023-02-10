Британский генерал предрек потерю Киевом крупных городов

Речь, в частности, идет о Харькове

Британский генерал Руперт Джонс перечислил крупные города, которые ВСУ могут потерять уже в ближайшее время. По мнению военного, Киев может утратить контроль над Харьковом, Запорожье, а также Артемовском.

Предстоящий этап специальной военной операции Джонс охарактеризовал как "игру в шахматы". В то же время генерал британской армии отказался предположить, где будут проходить ключевые сражения.

"В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем", - приводит РИА Новости слова Руперта Джонса.

Ранее стало известно, что российские добровольческие отряды вплотную подошли к Артемовску с трех сторон. Основные сражения сейчас разворачиваются в районе Спорного и Красной горы.

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