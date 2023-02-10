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Пушилин сообщил об эвакуации жителей Угледара в Волноваху

16:44
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Сейчас в городе находится около 1000 человек

Из города Угледар началась эвакуация гражданского населения. Об этом в пятницу сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Он отметил, что на текущий момент в городе находится порядка 1000 жителей. "Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха", - сообщил Пушилин.

По его словам, ВС России сумели закрепиться в южной части Угледара. Противник продолжает перебрасывать резервы в больших количествах. "Это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВС России установили огневой контроль над всеми дорогами в Артемовск. Бои продолжаются и в самом городе.

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