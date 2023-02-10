Собянин: На примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

Мэр рассказал об основных проектах, которые реализуются в районе

На примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что задача программы – создать комфортные условия для проживания москвичей во всех районах города.

По словам мэра, мало какой район Москвы может сравниться с Ховрино по числу больших транспортных проектов. В качестве примера он привел автовокзал "Северные ворота" и станцию "Ховрино", которая станет частью МЦД-3.

Собянин также рассказал, что в Ховрине скоро откроются новая школа, детсад и поликлиника, а также учебный корпус на 500 мест для школы №1474, который должен заработать 1 сентября. В ней разместится IT-полигон, читальный зал с медиатекой, многофункциональные пространства и зоны рекреации.

"Детский сад на 350 мест на Петрозаводской улице будет сдан в эксплуатацию уже весной. В нём будут бассейн, музыкальный и физкультурный залы, спортивные и прогулочные площадки. Детская поликлиника на Зеленоградской улице также откроется уже этой весной. Её подготовят по новому московскому стандарту, и современные медуслуги будут получать больше 13 тыс. детей", - написал мэр.

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