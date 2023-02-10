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Путин призвал развивать ипотеку на деревянные дома

17:34
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Президент провел видеоконференцию по вопросам леспрома

Проблемы лесной отрасли Владимир Путин обсудил в Архангельской области на одном из самых больших и современных предприятий отрасли в стране - Устьянском комплексе.
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На комбинате президенту показали лесопильный цех, где на мониторах можно проследить все этапы работы. А также селекционно-семеноводческий центр, в котором организован весь цикл подготовки посадочного материала - от просушки шишек до закаливания молодых деревьев.

Здесь же, на предприятии, глава государства провел видеоконференцию по вопросам леспрома. В ходе совещания вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что незаконные рубки леса в России за два года сократились более чем в полтора раза, а благодаря лесной реформе впервые за 20 лет показатель восстановления лесов превышает площадь вырубленных насаждений на 25 процентов.

Владимир Путин подчеркнул - отрасль имеет хорошие резервы, но необходимо поддержать бизнес. Кроме того, по словам президента, ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития, отмечает ТАСС.

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