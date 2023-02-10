Собянин: Цифровизация упростила взаимодействие роддомов и поликлиник Москвы

Сведения о новорожденных в Москве будут вносить в ЕМИАС автоматически

Столичные власти реализовали проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сведения о новорожденных стали автоматически передаваться в электронном виде из роддомов в детские поликлиники.

Благодаря нововведению данные о новорожденных и заявки на их первичный патронажный осмотр вносятся и хранятся в ЕМИАС. Часть патронажных документов предзаполняется автоматически.

"Медсестры могут уделить больше времени осмотру ребенка и консультации родителей, протоколы осмотров новорожденных доступны онлайн не только врачам, но и родителям в электронной медкарте ребенка", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что протоколы осмотров новорождённых доступны онлайн не только врачам, но и родителям в электронной медкарте ребёнка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"