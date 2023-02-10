ООН выразила Киеву обеспокоенность из-за жестокого обращения ВСУ с пленными

В организации признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

В пятницу в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными. В Управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что считают подлинным видео расстрела наших солдат, которое несколько дней назад появилось в сети.

Это уже не первое свидетельство зверств со стороны украинских боевиков. Но никакой международной реакции по этому поводу до сих пор не было, отмечает "ТВ Центр".

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