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ООН выразила Киеву обеспокоенность из-за жестокого обращения ВСУ с пленными

18:37
  • пятница
  • 10 февраля 2023

В организации признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

В пятницу в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными. В Управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что считают подлинным видео расстрела наших солдат, которое несколько дней назад появилось в сети.

Это уже не первое свидетельство зверств со стороны украинских боевиков. Но никакой международной реакции по этому поводу до сих пор не было, отмечает "ТВ Центр".

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