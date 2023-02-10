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В России проходит онлайн-олимпиада по экологии для школьников

18:08
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Принять участие в ней могут ученики 1-9 классов

В целях реализации задач национального проекта "Экология" образовательная платформа Учи.ру и АНО "Национальные приоритеты" в партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии, Федеральным центром дополнительного образования детей Минпросвещения России и общественной организацией "Российское экологическое общество" в период с 31 января по 27 февраля 2023 года проводит Всероссийскую онлайн-олимпиаду по окружающему миру и экологии для учеников 1–9 классов.

Олимпиада направлена на повышение уровня экологической осознанности и вовлечение школьников в актуальную экологическую повестку. Интерактивные задания моделируют реальные жизненные ситуации и предлагают найти ответы на вопросы об устройстве окружающего мира, эволюции, охране природы и планировании городской среды, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме. Участие в олимпиаде бесплатное.

Сайт олимпиады: ecomir.uchi.ru.

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