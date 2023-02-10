Продолжается прием работ на конкурс научно-популярных видео

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет

Продолжается прием работ для участия в конкурсе научно-популярного видео для школьников "Знаешь? Научи". Он организован АНО "Национальные приоритеты" в рамках Десятилетия науки и технологий в 2022 году.

Цель конкурса – популяризация научного знания и мотивация к использованию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих идей среди учеников школ.

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет. Работы принимаются до 6 марта.

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