Жизнь в кредит: американцев предупредили о риске дефолта по госдолгу США

Байден призвал Конгресс повысить потолок госдолга США

Катастрофическая проблема с госдолгом и безответственная денежно-кредитная политика. Так мировые эксперты оценивают экономическую ситуацию в Штатах. Проблема с госдолгом США действительно критическая, глава Минфина страны Джанет Йеллен на неделе заявила, что если конгресс не поднимет потолок госдолга этим летом, Соединённые Штаты могут столкнуться с рецессией. И более того, с дефолтом. То есть, проще говоря, с самыми серьезными последствиями для экономики с 11 года, когда политические разногласия спровоцировали первое в истории понижение кредитного рейтинга страны. Потрясения ждут не только экономику США. Учитывая ситуацию в мире в целом, это уже не чёрный лебедь - это целая стая птиц, предвещающих глобальные изменения.

Вечером 7 февраля в Конгрессе США, докладывая "О положении в стране", Байден в очередной раз унижался и просил республиканцев наконец-то одобрить повышение госдолга ещё на 2 триллиона - до рекордных 34 триллионов долларов. Президент США даже пошёл ва-банк и попытался свалить именно на республиканцев вину за все проблемы Америки – и за тринадцатое место в мире по инфраструктуре, и за медицинское обслуживание, недоступное для большинства, и за несправедливо низкие налоги для богатых, и главное – за надвигающуюся экономическую катастрофу, которая просто уничтожит страну. Но дело в том, что Байден при власти уже полвека и основные проблемы США – это и его заслуга тоже. Поэтому республиканцы не просто освистали своего президента, но и не стесняясь прямого эфира, обозвали Байдена лжецом.

"Мой предшественник больше всех увеличил национальный долг за четырехлетний период. Его администрация увеличила сумму национального долга почти на 25%, а ведь весь этот долг накапливался 200 лет. И как на это отреагировал Конгресс? Они три раза поднимали долговой порог без каких-либо предварительных условий. Они платили по американским счетам во избежание экономической катастрофы, грозившей нашей стране. Сегодня я прошу Конгресс поступить так же. Но некоторые мои друзья республиканцы хотят взять экономику в заложники, если я не соглашусь с их экономическими планами", - заявил Байден.

Вообще-то республиканцы не против увеличить госдолг - Америка привыкла жить в кредит, и госдолг повышали при всех президентах. Другое дело, что сейчас республиканцы призывают Байдена не просто к разумным тратам тех денег, которые Америка ещё возьмёт взаймы, а к разумным тратам на поддержку Киева. В Белый дом уже было отправлено письмо с требованием "обнародовать полный и исчерпывающий отчёт о расходах США на Украину". До тех же пор, пока аудит не будет проведёт, республиканцы увеличение госдолга не одобрят. Поэтому пока Байден тянет с проверкой, главе минфина США приходится изворачиваться, чтобы оттянуть дефолт Америки хотя бы на несколько месяцев.

Вероятность дефолта США высока ещё и потому, что даже если республиканцы и демократы договорятся и всё же решатся взять у мира взаймы, то это вовсе не означает, что найдутся страны, желающие купить американские облигации, ну просто потому что на примере антироссийских санкций все уяснили, что теперь инвестировать в Америку – это большой риск. Она если захочет, может и не отдать деньги.

"Американские ценные бумаги – это риск санкций, американские ценные бумаги – это отрицательная реальная доходность. И проблемы там, которые уже начались, начнутся ещё и в 2023 году – они будут по серьёзности своей превосходить то, что происходило в 2008 году", - отметил Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ.

Финансовый мировой экономический кризис 2008-го года начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции. Сейчас же Байден утверждает, что в Америке всё спокойно и волноваться не о чем, только вот почему-то технологические компании уже анонсировали массовые сокращения сотрудников, а торговые сети уже ощущают на себе первые признаки рецессии – американцы престали покупать дорогие товары.

Но если простые американцы готовятся к худшему, то военно-промышленный комплекс США чувствует себя просто великолепно - в 2022 году экспорт американского оружия вырос на 49% и превысил 51,9 миллиардов долларов. Отчётом об увеличении продаж поделился непосредственно американский Госдеп. И даже пояснил, что всплеск продаж случился благодаря украинскому кризису - европейские страны начали экстренно закупать вооружение в США. Но, что самое страшное, американские аналитики предупреждают – на Украине администрация Байдена не остановится, прямо сейчас Белый дом собирается создавать проблемы и Китаю.

"Точно так же, как мы спровоцировали войну на Украине, сейчас мы провоцируем войну с Китаем. И кто от этого выиграет? А я вам отвечу: ваши враги - не Китай, не Россия, а военно-промышленный комплекс, который обдирает нашу страну на сотни миллиардов и триллионов долларов. Я просто хочу всем напомнить, что США - глобальный террорист", - отметил американский радиоведущий и политобозреватель Джимми Дор.

Более того, эксперты отмечают, что уже невозможно отрицать одну поразительную закономерность – как только у Америки начинаются финансовые проблемы, она тут же развязывает войну – боевые действия не только стимулируют военную промышленность США, они ещё позволяют американским президентам списывать долги.

Кстати, даже противники конспирологических теорий стали задумываться о приближающемся крахе доллара, после того как была обнародована налоговая декларация нового главы аппарата Белого дома. Из неё следует, что он не доверят доллару.

"В моём любимом отрывке из финансовой декларации Зиентса - с ней можно ознакомиться на сайте Белого дома - указывается, что у него порядка пяти миллионов долларов в золотых слитках", - говорит политический аналитик Шон Дэвис.

Вот и авторитетный британский журнал "Экономист" не исключает, что в 2023 году доллары могут превратиться в обыкновенные бумажки:

"Некоторые полагают, что выход из долгового тупика кроется в 14-й поправке к конституции… Минфин вправе выпустить облигации вопреки потолку долга. Но противники наверняка заспорят, и дело в итоге дойдет до Верховного суда. А значит Минфин лишится кредита и погрязнет в огромной тяжбе с инвесторами, чьи вложения обратились в никчёмные бумажки".

"Кстати говоря, введение санкций – относительно России и других стран, связанных с американскими ценными бумагами – это же на самом деле и есть дефолт. И кредиторы по всему миру - они размышляют, действительно ли это политика или Соединённые Штаты не в состоянии его выплатить", - отметил Максим Чирков.

Но если Россия не входит даже в десятку крупнейших кредиторов Америки, то, например, Китай входит в первую тройку. А это означает только то, что заморозить выплаты Пекину – введя санкции под любым предлогом – будет очень даже выгодно. Конечно, после таких манипуляций уже точно рухнет вся мировая экономика, но никакой глобальных крах ещё никогда не останавливал Америку в достижении ею главной цели – выжить любой ценой.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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