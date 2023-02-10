Сродни поражению: почему Европа не хочет давать самолеты Зеленскому

Он не получит истребители из Великобритании, считает военный аналитик

В этот вторник в Киев прибыл первый танк "Леопард 2". Правда, игрушечный, но восторгов главы Минобороны Украины Алексея Резникова это не уменьшило. Подарок ему привёз Борис Писториус, немецкий министр обороны. Настоящие же "Леопарды" должны быть поставлены на Украину к концу марта, если, конечно, комплектация батальонов будет завершена. Также на Украине к концу марта ждут британские "Челленджеры", это подтвердил премьер-министр королевства Риши Сунак, принимая в Лондоне украинского президента. Владимир Зеленский на неделе отправился в поездку по Европе. Главная задача - выбить из несговорчивых союзников побольше оружия и - это цель номер один - самолёты.

Украинского лидера доставили в объятия премьера Сунака на британском военно-транспортном самолете. Дальше были встречи в кабмине, в парламенте и с королем. Здесь не обошлось без конфуза, ведь Зеленский заявил, что он первый украинский президент, который общался с британским монархом. На самом деле, аудиенции в то время королевы уже удостаивались и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко. Но если общение с лордами и Карлом III было скорее церемониальным, то с Риши Сунаком разговаривали обстоятельно, уже за закрытыми дверями. На пороге этих самых дверей журналисты пытались докричаться до украинского президента: "Мистер Зеленский, вы хотите истребители, вы скучаете по Борису?"

Британские журналисты не зря вспомнили позапрошлого премьера. Джонсон, судя по его рвению, был готов отдать Украине чуть ли не все британское оружие, но потерял должность. Сейчас ситуация изменилась. И если Сунак говорит о том, что Лондон рассматривает поставку любой техники Киеву, то у британских военных иное мнение. Цитату одного из членов кабмина местные СМИ приводят дословно: "У нас нет гребаных самолетов, которые можно поставить на Украину". Военные эксперты лишь подтверждают суровую реальность.

"Он не получит истребители из Великобритании, потому что мы не можем дать ему то, что он хочет - нам нечего предложить. "Еврофайтеры" не годятся для его нужд, "Тайфуны" тоже. "Гриффоны", F-16, может быть, "Миражи"? Что мы можем предложить, так это тренировать его пилотов, которые управляют МиГ-29, на наших тренажёрах. У нас отличные симуляторы обучения на американские и европейские истребители", - рассказал военный аналитик Майкл Кларк.

Позиция британцев ясна. Это тот редкий случай, когда они, несмотря на серьезную зависимость от Соединенных Штатов, пытаются играть в собственную игру. И передача британских истребителей в этой игре сродни поражению. Точно так же, как и передача американских самолетов невыгодна Пентагону.

"Не хотелось бы, чтобы американские самолеты познакомились с русской ПВО. Кого можно тогда подсунуть в этом отношении? Было бы неплохо европейский концерн "Еврофайтер Тайфун". Если он будет дискредитирован, если он потеряет международный рынок, то это лишь усилит позиции американской компании "Локхид Мартин", выпускающей самолеты F-35, которые всем предлагают. Так вот, основные держатели этих самолетов британцы – порядка 160 самолетов. И немцы – порядка 120 самолетов. Вот на них может идти размен. Что британцы, что немцы будут сопротивляться этой истории. Они являются держателями этой общей компании, туда еще входят итальянцы и испанцы", - пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

В такой ситуации Вашингтон пытается прогнуть младших европейских партнеров. Но те пока держатся. Понимая, что как только самолеты из ЕС окажутся в небе Украины, их уничтожение с разных ракурсов снимут российские СМИ, что вобьет очередной гвоздь в крышку гроба европейской промышленности.

"Фактически это не Зеленский ведет с ними переговоры. Он просто легализует ту связку, те договоренности, которые выставили американцы с европейцами, чтобы усилить ВСУ. Но пока мы видим, что это двигается со скрипом, британцы не хотят передавать, потому что это и так ослабит их вооруженные силы. Ну и самое главное – сроки подготовки. Минимально это полгода. Быстрее не получится научить, иначе это будет вылет в одну сторону. В принципе, так и будет с учетом нашей мощной системы ПВО", - отметил Андрей Клинцевич.

И это сроки для профессиональных пилотов, которые просто будут переучиваться под управление западными самолетами. Если же учить с нуля, то продолжительность вырастает минимум до 3 лет. Зеленский признался, что для него это стало неприятной новостью. Из Лондона в Париж он улетал без конкретных договоренностей.

Впрочем, скрасить визит перед вылетом могла встреча с детьми. По данным местных СМИ, дети украинского лидера живут в роскошном лондонском особняке олигарха Пинчука. Когда об этом стало известно, туда попытались проникнуть репортеры, но перед домом выставили полицейскую охрану. Снять Зеленского там не удалось, следующее появление его перед камерами было уже в Париже, на встрече с Макроном. Приветствия были по-европейски теплыми. До такой степени, что могли вызвать приступы ревности у французской первой леди.

Третьим лишним на этом празднике крепкой мужской дружбы стал Олаф Шольц - немецкому канцлеру пришлось лететь к своим коллегам. На общей пресс-конференции Макрон указал Шольцу его место, когда тот перепутал трибуны для выступления. Дальше – больше. В интервью Зеленский заявил, что он вынужден заставлять канцлера помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для Киева, а для всех европейцев. В процессе выяснилось, что в Германии активно работают украинские спецслужбы.

"Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства", - отметил Зеленский.

Возможно, от очередной обиды, но Шольц заявил, что Берлин не будет участвовать в спекуляциях о поставках боевых самолетов и подлодок Киеву. Отказала Зеленскому и Голландия, и Бельгия. В Брюсселе сообщили, что не могут передать Украине истребители, потому что они нужны бельгийской армии. По мнению экспертов, визит украинского президента в большинстве своем призван был решить личные проблемы Зеленского.

А благодаря венгерскому премьеру добавилась еще одна. Виктор Орбан заявил, что Будапешт не ратифицирует членство Украины в Евросоюзе, пока Киев не решит проблему с притеснениями этнических венгров в Закарпатье. Сейчас их насильно отправляют на фронт.

Свое мнение на этот счет Орбан без слов продемонстрировал Зеленскому на встрече в Европарламенте, когда единственным из европейских лидеров не стал аплодировать и даже не улыбнулся украинскому президенту. Впрочем, и у остальных участников фотосессии поводов для улыбок не было. Политики чувствуют усталость простых европейцев от экономического кризиса, вызванного конфликтом. Но основной фактор – ситуация на фронтах, где все складывается не в пользу Киева и его кураторов.

"Я предполагаю, что речь идет о заморозке этой истории. На энное количество времени. Что называется, до следующего раза. В следующем году в США выборы. И явно не получается нужного результата в определенный момент. А момент, я предполагаю, это март 2023 года, вот буквально через месяц. И результатов, которые они планировали, они не достигли", - рассуждает политолог Алексей Мартынов.

А значит, надо сделать хорошую мину при плохой игре и попытаться менее болезненно преподнести западному обывателю реальность. Что, собственно, и обсуждалось в Лондоне и Париже. Для этого нужно много и часто заявлять о поддержке Украины до победного конца, обещать оружие и боеприпасы, но не сразу, а потом. И надеяться, что это "потом" благодаря российским войскам для киевского режима просто не наступит.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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