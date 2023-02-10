Марионетки США: мечты ЕС о собственной армии провалились

Европейцы полагаются на США, а Вашингтон возлагает на ЕС все больше обязательств

Стоит заметить, что чтобы не происходило в американской экономике, Соединённые Штаты с этим, скорее всего, справятся. Они, во-первых, запустят печатный станок, а, во-вторых, Штаты смогли за этот год завоевать новые рынки. Подмяв под себя Европу и грубо и болезненно сорвав её с российской нефтегазовой иглы. Завершающим штрихом этой операции стал подрыв "Северного потока-2". О том, что решение о подрыве нитки принимал лично американский президент, минировали трубу американцы, а осуществляли подрыв норвежцы, на неделе написал один из самых знаменитых американских журналистов-расследователей Сеймур Херш. Параллельно Вашингтон осуществил и вторую свою главную мечту - стал единственным гарантом европейской безопасности, а также практически единоличным поставщиком оружия в Европу. Как пишет "Нью Йорк Таймз", план Макрона превратить Евросоюз в самостоятельную военную державу и запустить европейские военные программы, позволяющие получить военную автономию, провалились.

"У Франции есть и будет армия, готовая к вызовам века... Мы должны быть на одну войну впереди" - так Эммануэль Макрон видит оборонную доктрину Франции. На первый взгляд, воинственно. Но наблюдатели заметили - речи похожего содержания Макрон произносил и год назад, и осенью 22-го, и в декабре. И никакого результата.

А ведь Макрон говорил о лидерстве Франции и в контексте превращения Евросоюза в военную державу, независимую от США. Не остался в стороне и канцлер Германии Шольц. Тоже сделал ряд заявлений и о своей стране, и о Европе в целом.

"Как самая густонаселённая страна с наибольшей экономической мощью и как страна в центре континента, мы должны сделать так, чтобы армия стала краеугольным камнем обороны в Европе: самой оснащённой силой в Европе", - отметил он.

А тем временем из-за океана за всей этой возней с улыбкой наблюдает "старший брат" - в Вашингтоне прекрасно понимают: марионеткам со своих нитей не сорваться.

"Европейский союз и европейские страны находятся в тотальной зависимости от Соединенных Штатов и НАТО по вопросам безопасности. Собственно, в Европе есть только один игрок, который что-то решает в этой области - это Соединенные Штаты Америки, и за прошедший год зачатки субъектности европейских стран и Европейского союза по вопросам безопасности, особенно жесткой безопасности, полностью исчезли, были разрушены или разорваны в клочья, как любят говорить в Соединенных Штатах", - рассуждает Дмитрий Суслов, политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

Катализатором происходящего во многом стала российская спецоперация на Украине. О роли, которую сегодня Вашингтон отводит Европе, в том числе в рамках НАТО, недвусмысленно рассказали в рокфеллеровском Совете по международным отношениям в США.

"Лидерство США в Европе даёт замечательные результаты для Украины и Североатлантического альянса... Однако это побуждает европейцев полагаться на усилия США вместо того, чтобы брать на себя собственную руководящую роль", - заявила Лиана Фикс, эксперт по Европе в рокфеллеровском Совете по международным отношениям.

Лиана Фикс раскрывает карты и одновременно лукавит: не европейцы полагаются на США, а Штаты возлагают на Евросоюз все больше обязательств. Например, восстановление Украины для согласования ее вступления в ЕС, а также серьезное финансирование поставок Киеву вооружений. Мнений руководителей Европы при этом никто не спрашивает - готовьте деньги, а уж как ими распоряжаться, решат за океаном.

"Боевые действия на Украине являются самым большим вызовом европейской безопасности после окончания холодной войны, но европейцы упустили возможность усилить собственную оборону. Вместо этого конфликт на Украине усилил военную зависимость Европы от Соединённых Штатов... Из-за отсутствия интереса ЕС к автономной системе обороны, европейским странам приходится пользоваться готовыми решениями. Это создает почву для приобретения оружия американского производства" - мнение обозревателя "Нью-Йорк таймс" Стивена Эрлангера - прямо в точку.

Как Штаты обходятся со своими партнерами по НАТО, хорошо почувствовала на себе та же Франция. Когда США, Великобритания и Австралия объявили о создании военного блока AUKUS Канберра тут же расторгла контракт на покупку французских подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Затем Швейцария отказалась от французских истребителей "Рафаль" в пользу американских F-35.

Но, пожалуй, еще более обидный сигнал Париж получил из Африки. До 18 февраля французская армия должна покинуть страну. Ранее вывести войска Макрону пришлось из Мали. До сих пор гуманитарные и миротворческие операции были, пожалуй, единственным, чем занимались вооруженные силы Франции. Теперь, получается, не способны и на это. А в Германии канцлер Шольц все-таки уступил давлению Вашингтона по поводу отправки на Украину танков "Леопард". Чем потом будет пополняться истощенный немецкий арсенал - уж не американскими ли "Абрамсами"?

"Европейская мечта всегда состояла в том, чтобы иметь два основных коллективных столпа: один фискальный и один оборонный. Но война на Украине сильно изменила правила игры для европейской безопасности. В Центральной и Восточной Европе сразу поняли, что им нужны США для их безопасности, и Германия быстро решила то же самое", - отметил Гунтрам Вольф, директор Германского совета по международным отношениям.

Берлин при всех своих декларируемых амбициях пошел на поводу у Польши и стран Балтии, которые сегодня превратились в Европе практически в "пятую колонну".

"Польша и страны Балтии ищут и видят в Соединенных Штатах защитника от России и такой способ усилить свои собственные позиции в Европе. Потому что без конфронтации с Россией с одной стороны и без тесной связки с Соединенными Штатами с другой стороны Польша и Прибалтика занимали бы то место, которое они в принципе должны занимать внутри объединенный Европы - это место бедной периферии...Кроме того, со стороны Польши и стран Балтии сохраняется колоссальное недоверие в отношении западноевропейских стран и, в первую очередь, в отношении Германии. И Соединенные Штаты в данном случае ими рассматриваются как гораздо лучшая альтернатива. Они понимают, что сами Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы укрепить свою гегемонию в Европе, чтобы Европа была тотально подчинена Вашингтону. И здесь интересы США и поляков, и прибалтов совпадают", - рассказал Дмитрий Суслов, политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике.

Немаловажен, как уже говорилось, и экономический аспект. Включившись в навязанную Вашингтоном санкционную войну против России, Европа загнала себя на путь деиндустриализации. Остановка производств, безработица и рост цен выводят на улицы миллионы европейцев. И чтобы успокоить население, правительствам ЕС приходится тратить миллиарды на социальную поддержку, а не на оборону.

"Когда Макрон, Шольц делают вот такие громкие заявления на тему увеличения финансирования военных расходов, мне смешно. Особенно Франция - вы посмотрите, что у Макрона дома творится. У него там практически с первого дня как он пришел к власти - у него там постоянно бунты. То "желтые жилеты", то против антиковидных ограничений, то вот сейчас против пенсионной реформы. То есть о каких вообще дополнительных расходах Франция может говорить, я вообще не понимаю. И не только Франция, вся Европа сейчас переживает кризис. Мы это видим - и энергетический кризис, и продовольственный, и промышленность потихонечку начинает утекать за океан, в Штаты. О какой полноценной армии они могут говорить?" – задается вопросом Дмитрий Родионов, руководитель Центра геополитических исследований.

Население Евросоюза - 450, а в США - 350 миллионов человек. При этом ВВП Соединенных Штатов превышает совокупный валовой продукт ЕС почти на треть. Соответствуют и военные расходы - свыше 800 миллиардов долларов против 200 миллиардов евро. Даже по численности вооруженные силы США доминируют в Европе. На восточном фланге НАТО - 10 тысяч американских военнослужащих и в среднем по тысяче немцев и французов. Не говоря уже про ядерное оружие, которое в ЕС имеет только Франция, а Штаты разместили боеголовки в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Так что существующее положение вещей было заложено уже давно, и сегодня Евросоюз уже не в силах ничего изменить - что США очень выгодно. Еще 400 лет назад маршал Джан-Джакопо Тривульцио на вопрос Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства, ответил: "Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги".

Сегодня ни денег, ни политической воли наследнику французских королей, как и его европейским коллегам, катастрофически не хватает.

Алексей Платонов, Елена Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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