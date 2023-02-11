За сутки в России госпитализирован 1391 больной коронавирусом

Заболели ковидом 12845 человек

За сутки в России госпитализирован 1 391 больной коронавирусом, всего зафиксировано 12 845 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 060 370 человек с COVID-19, умерло 395 520 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 165 человек, зарегистрировано 3 043 новых больных, всего в столице 3 376 326 инфицированных, скончались 48 014 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"