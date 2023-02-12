В России госпитализированы с коронавирусом ещё 689 человек

С начала пандемии умерл 395 551 больной

За сутки в России госпитализировано 689 больных коронавирусом, всего зафиксировано 12 347 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 072 717 человек с COVID-19, умер 395 551 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 143 человека, зарегистрировано 2 658 новых больных, всего в столице 3 378 984 инфицированных, скончались 48 024 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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