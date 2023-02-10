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Лавров раскрыл одну из ключевых задач МИД России

19:01
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Министр принял участие в торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника

В концепции внешней политики России отразят создание условий для развития страны. Об этом заявил глава МИД в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника.

"На нас - ответственность за претворение тех решений, которое принимает руководство страны на внешнеполитическом направлении - прежде всего, для формирования благоприятной внешней среды для обеспечения динамичного внутреннего развития России. Именно на это нас ориентирует президент", - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее в пятницу министр заявил, что Россию пытаются расчленить, но она выйдет из противостояния окрепшей. Дипломат отметил, что "те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение".

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