Собянин: Время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2-3 минут

Мэр рассказал об оснащении больниц системами скорейшей оценки тяжести состояния

Приемные отделения всех столичных больниц оснащены цифровыми планшетами для оценки тяжести состояния пациентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря планшетам оценка тяжести пациента занимает всего две-три минуты. Мэр назвал основные преимущества планшетов.

— Оперативность. С помощью планшета специалист вносит в систему "Триаж" клинические показатели, не отходя от пациента;

— Удобство и доступность. Благодаря интеграции цифровой системы оценки состояния больных "Триаж" с Единой медицинской информационно-аналитической системы данные о состоянии пациента доступны всем врачам стационара;

— Мобильность. У специалиста приемного отделения планшет всегда под рукой, в отличие от стационарного компьютера.

"Такие "мобильные рабочие места" уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы. Мы успешно занимаемся цифровизацией здравоохранения уже более 10 лет. И современные планшеты - хорошее подспорье в этом", - подчеркнул Собянин.

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