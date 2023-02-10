Собчак прокомментировала наличие у нее израильского паспорта

Она рассказала, почему решила сразу не афишировать документ
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак официально подтвердила факт получения гражданства Израиля. В эфире "Осторожно: Собчак!" она объяснила молчание о двойном гражданстве.
"Претензии ко мне не обоснованы. Пока у меня не было паспорта, я говорила, что его нет", – сказала Собчак.
Впоследствии, по словам журналистки, она решила сразу не афишировать документ, потому что было много "спекуляций" вокруг ее имени. "Я сообщила тем, кому должна была сообщить – МВД России", – приводит слова Собчак РИА Новости.
Этой осенью сообщалось, что телеведущая пересекла литовскую границу через пункт пропуска "Бурачки" по израильскому паспорту.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"