Собчак прокомментировала наличие у нее израильского паспорта

Она рассказала, почему решила сразу не афишировать документ

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак официально подтвердила факт получения гражданства Израиля. В эфире "Осторожно: Собчак!" она объяснила молчание о двойном гражданстве.

"Претензии ко мне не обоснованы. Пока у меня не было паспорта, я говорила, что его нет", – сказала Собчак.

Впоследствии, по словам журналистки, она решила сразу не афишировать документ, потому что было много "спекуляций" вокруг ее имени. "Я сообщила тем, кому должна была сообщить – МВД России", – приводит слова Собчак РИА Новости.

Этой осенью сообщалось, что телеведущая пересекла литовскую границу через пункт пропуска "Бурачки" по израильскому паспорту.

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