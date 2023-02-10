Агенты ФБР нагрянули в дом бывшего вице-президента США Пенса

Они ищут секретные документы

В дом бывшего вице-президента США Майка Пенса в пятницу нагрянули сотрудники ФБР. Они намерены выяснить, не хранятся ли в его жилище документы под грифом "секретно".

Об обыске агентов ФБР сообщает Politico со ссылкой на офицера полиции, который находится на месте событий. Представители Майка Пенса публикацию никак не прокомментировали.

Ранее секретные документы были обнаружены в частном офисе президента США Джо Байдена, а также в его личном гараже. В ненадлежащем хранении конфиденциальных материалов обвиняли и экс-президента Дональда Трампа.

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