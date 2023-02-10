Президент России играет в игру совершенно другого порядка, считает офицер

Президент России Владимир Путин несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер. Такое мнение высказал в интервью офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне", - отметил он.

По словам Риттера, российский лидер играет в игру совершенно иного порядка. Экс-разведчик отметил, что Путин превратил Россию в мощную сверхдержаву.

"Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему", - заявил он.

Скотт Риттер также посетовал, что в США нет лидеров с такими же моральными качествами, как у президента России, передает РИА Новости.

Ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что мир перестал быть однополярным благодаря Владимиру Путину.

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