ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин позитивно оценил состояние российской экономики

21:10
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Об этом свидетельствуют показатели ВВП России за 2022 год

Показатели ВВП России за прошлый год будут лучше предварительных расчетов. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Минфин оценил перспективы российской экономики

Глава региона доложил российскому лидеру о росте показателя валового регионального продукта, сообщает ТАСС.

"2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", - прокомментировал Путин.

Накануне российский лидер заявил, что наша страна эффективно противостоит создаваемым для нее угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства.

По словам Путина, "для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы", эта эффективность оказалась неожиданностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.