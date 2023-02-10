Путин позитивно оценил состояние российской экономики

Об этом свидетельствуют показатели ВВП России за 2022 год

Показатели ВВП России за прошлый год будут лучше предварительных расчетов. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время беседы с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Глава региона доложил российскому лидеру о росте показателя валового регионального продукта, сообщает ТАСС.

"2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", - прокомментировал Путин.

Накануне российский лидер заявил, что наша страна эффективно противостоит создаваемым для нее угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства.

По словам Путина, "для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы", эта эффективность оказалась неожиданностью.

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