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Певицу Земфиру внесли в список иноагентов

21:23
  • пятница
  • 10 февраля 2023

За открытую поддержку Украины и выступления против СВО

Министерство юстиции России в пятницу вечером обновило список лиц, признанных иностранными агентами. В него попала певица Земфира Рамазанова.

По данным ведомства, артистка открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников.

Помимо нее, в список включены политолог Аббас Галлямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин ; писательница Александра Казанцева, создатель и руководитель центра "Насилия.нет" (признан в России иноагентом) Анна Ривина.

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Певица Земфира (признана в России иноагентом)
Певица Земфира (признана в России иноагентом)
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