Певицу Земфиру внесли в список иноагентов

За открытую поддержку Украины и выступления против СВО

Министерство юстиции России в пятницу вечером обновило список лиц, признанных иностранными агентами. В него попала певица Земфира Рамазанова.

По данным ведомства, артистка открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников.

Помимо нее, в список включены политолог Аббас Галлямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин ; писательница Александра Казанцева, создатель и руководитель центра "Насилия.нет" (признан в России иноагентом) Анна Ривина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"