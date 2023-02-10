Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Разбор завалов продолжается

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составляет 20213 человек. Об этом в пятницу вечером сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. Пострадали 80052 человека, отмечает РИА Новости.

Режим ЧС объявлен в десяти пострадавших провинциях. В Турции работают спасательные отряды из 65 стран, в том числе из России. Разбор завалов продолжается.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии. Кроме того, в следующие дни сейсмологи зафиксировали более 1300 афтершоков.

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