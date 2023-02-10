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Американские военные сбили пролетавший над Аляской аэростат

22:45
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Его принадлежность не установлена

Военные США засекли аэростат, пролетавший над Аляской, он был сбит. Его принадлежность пока устанавливается. Между тем отмечается, что он был намного меньше сбитого ранее аэростата КНР.
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По данным ТАСС, сбитый военными летательный аппарат находился на высоте 12 тысяч метров, обломки упали на покрытые льдом морские пространства. США рассчитывают их поднять. Власти пока не готовы утверждать, что аэростат собирал разведданные.

Напомним, в течение нескольких дней над США летал шар, который американские военные идентифицировали как китайский аэростат. Спустя несколько было принято решение его сбить. Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда.

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