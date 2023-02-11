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Подрыв моста в Одесской области попал на видео

10:17
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Ночью на Украине объявлялась воздушная тревога

Мощным ударам минувшей ночью подверглась украинская военная инфраструктура. Сообщается о поражении объектов, которые ВСУ использует для ведения боевых действий, сразу в нескольких регионах.

Взрывы были слышны в Харькове, Днепропетровске и в Киевской области. Украинские СМИ также пишут о взрывах в Одессе, сообщает "ТВ Центр".

Воздушную тревогу там не объявляли, но в соцсетях распространяются кадры, судя по всему, снятые камерой наблюдения. На них некий объект по воде быстро приближается к мосту и затем взрывается около одной из его опор.

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