Минобороны показало боевую работу гаубиц Д-20

Определять цели помогают беспилотники

Минобороны России опубликовало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции, где бойцы эффективно применяют гаубицы Д-20 и беспилотники.

Артиллеристы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, миномётные расчёты и укреплённые позиции ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Дальность стрельбы - более 17 километров. Разведку вражеских позиций и корректировку огня обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют уничтожение объектов неонацистов.

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