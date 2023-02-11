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Минобороны показало боевую работу гаубиц Д-20

10:49
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Определять цели помогают беспилотники

Минобороны России опубликовало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции, где бойцы эффективно применяют гаубицы Д-20 и беспилотники.

Артиллеристы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, миномётные расчёты и укреплённые позиции ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Дальность стрельбы - более 17 километров. Разведку вражеских позиций и корректировку огня обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют уничтожение объектов неонацистов.

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