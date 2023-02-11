В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Бойцы самоотверженно сражаются в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Младший сержант Павел Кочережеский в составе подразделения ВДВ участвовал в обороне опорного пункта от неонацистов. Во время боестолкновения Павел прицельными выстрелами сковал действия противника, попытавшегося зайти с фланга и уничтожил до семи украинских радикалов.

Танковый расчёт под командованием старшего сержанта Николая Матреницкого вступил в неравный бой с превосходящими силами неонацистов. Наши военные отразили все атаки противника, а также уничтожили два танка и два БМП. Кроме того, радикалы понесли большие потери в живой силе, сообщает "ТВ Центр".

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