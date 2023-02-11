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В особняке Майка Пенса нашли секретный документ

10:01
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Бывший вице-президент США хранил его незаконно

Сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ при обыске в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель, пишет газета The Washington Post.

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По данным помощника политика, агенты также изъяли ещё шесть страниц документов, на которых не было грифа секретности. Обыск, который проводится с согласия бывшего вице-президента, продлился пять часов. Визит согласовали с хозяином особняка.

Силовики решили проверить, не остались ли у него секретные материалы. Первую партию документов в конце января в особняке Пенса обнаружил его юрист и передал ФБР, сообщает "ТВ Центр".

Скандал с ненадлежащим хранением секретных бумаг высокопоставленными чиновниками продолжается в США уже не первый месяц. Самый большой резонанс вызвало обнаружение таких бумаг в доме и гараже Джо Байдена. Материалы относились к тому периоду, когда он занимал пост вице-президента страны.

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