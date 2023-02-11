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В Сирию прибыл ещё один российский самолёт с гуманитарными грузами

10:42
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Страна пострадала от землетрясения

В Сирию прибыл ещё один самолет с гуманитарным грузом из России. В республику доставили 35 тонн гуманитарной помощи - продукты питания и предметы первой необходимости, палатки, тёплые одеяла, печи, сообщает "ТВ Центр".

Российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию
Первый рейс с гуманитарной помощью из России прибыл в Сирию

Вместе с нашими спасателями в Сирии задействованы российские военные, они разбирают разрушенные землетрясением здания. Найти выживших удаётся даже сейчас. Спустя пять дней после катастрофы в Латакии из-под завалов извлекли 11 человек. По последним данным число погибших в Сирии превысило 3,5 тысячи.

В соседней Турции, на которую пришелся основной удар стихии, число жертв приблизилось к 20 тысячам, пострадавших - около 80 тысяч. Российские спасатели работают в районах с самыми масштабными разрушениями.

Бригады медиков оказывают помощь пострадавшим, развернут мобильный госпиталь. В центрах временного размещения сейчас находятся более миллиона человек, оставшихся без крыши над головой.

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