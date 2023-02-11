Собянин рассказал о возрождении стадиона "Авангард"

Завершена его реконструкция

На востоке столицы в районе Перово завершены работы по благоустройству стадиона "Авангард". О возрождении исторического спортивного объекта рассказал на своём сайте Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это один из главных проектов программы реновации прошлого года. Стадион вновь станет центром активной жизни большого московского района.

Благодаря искусственному газону и системе подогрева поля, тренироваться и играть в футбол теперь можно будет круглый год. Под трибунами расположены раздевалки с душевыми и медпункт.

Из новых сооружений - памп-трек и скейт-парк. А весной откроются десять детских и спортивных площадок, сообщает "ТВ Центр".

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