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Собянин рассказал о возрождении стадиона "Авангард"

11:02
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Завершена его реконструкция

На востоке столицы в районе Перово завершены работы по благоустройству стадиона "Авангард". О возрождении исторического спортивного объекта рассказал на своём сайте Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что это один из главных проектов программы реновации прошлого года. Стадион вновь станет центром активной жизни большого московского района.

Благодаря искусственному газону и системе подогрева поля, тренироваться и играть в футбол теперь можно будет круглый год. Под трибунами расположены раздевалки с душевыми и медпункт.

Из новых сооружений - памп-трек и скейт-парк. А весной откроются десять детских и спортивных площадок, сообщает "ТВ Центр".

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Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
Стадион "Авангард"
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