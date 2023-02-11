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Перерезаны пути снабжения ВСУ в Артёмовске

12:13
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Украинские войска не получают подкрепления

Российские войска развивают наступление в районе Артёмовска. На юго-западе города штурмовые группы вышли к трассе на Константиновку и перекрыли все основные логистические маршруты киевских неонацистов. Боевики практически взяты в окружение, они несут огромные потери.

ВС России продвигаются в окрестностях Артемовска
ВС России установили огневой контроль над всеми дорогами в Артемовск

Сложная ситуация для ВСУ и под Угледаром. Наши бойцы закрепились в южных пригородах. Опорные пункты противника ровняют с землёй расчёты самоходных гаубиц “Гиацинт-Б”. Фугасные снаряды бьют на десятки километров, эффективно уничтожают бетонные укрепления.

Под прикрытием артиллерии продвигаются российские десантники. Подразделения ВДВ не позволили боевикам оборудовать позиции. Гранатомётчики ликвидировали склад с вооружением и около 20 неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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