Газопроводы взорвали в 2022 году

Ещё одно косвенное подтверждение причастности Вашингтона ко взрывам на "Северных потоках" предоставил анализ архивных данных авторитетного сервиса "ФлайтРадар". Сообщается, что в июне самолёты США постоянно кружили над местами будущих диверсий на трубопроводах.

На этой неделе американский журналист Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырёх трубопроводов "Северный поток".

Самолет ВМС Норвегии, по данным Хёрша, 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привёл в действие взрывные устройства.

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