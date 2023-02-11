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Грузовик "Прогресс" доставил на МКС продукты и научное оборудование

13:33
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Стыковка прошла успешно

Завораживающие кадры с орбиты. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил удачный манёвр стыковки с Международной космической станцией, сообщает "ТВ Центр".

На МКС доставлено более двух с половиной тонн грузов: продукты, топливо и научное оборудование. Принимать посылки будет экипаж 68-й длительной экспедиции, в которую входят космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также специалисты США и Японии.

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Грузовой корабль "Прогресс МС"
Грузовой корабль "Прогресс МС"
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