Растёт число жертв разрушительного землетрясения в Турции

Из-под завалов продолжают извлекать людей

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 22 тысячи. Но данные не окончательные, так как под завалами остаётся множество людей. Даже сейчас там продолжают находить выживших. В обеих странах круглосуточно работают группы российского МЧС - спасатели и медики. А грузовые самолёты доставляют в пострадавшие районы гуманитарную помощь.

Шансов найти выживших остаётся всё меньше, признаются спасатели. Время неумолимо играет против тех, кто остаётся под завалами. Иногда ликвидаторам последствий землетрясения в Турции удаётся найти только прощальные письма, сообщает "ТВ Центр".

В аэропорту Стамбула полицейские задержали главного архитектора, построившего жилищный комплекс в Хатае. Мехмет Яшар Джошкун хотел бежать в Черногорию, прихватив с собой крупную сумму денег. Спроектированные им многоэтажные корпуса после подземных толчков повалились набок. Одновременно надломились все опорные колонны. Под завалами до сих пор остаются больше девятисот человек.

В пострадавших городах орудуют мародёры. По распоряжению местных властей, разговор с ними должен быть коротким. Силовики начали применять боевое оружие. Впрочем, и сами злоумышленники зачастую вооружены.

Разбирают завалы всем миром. В Турцию и Сирию каждый день прибывают спасательные отряды и врачи. Накануне грузовой самолёт МЧС России с гуманитарной помощью на борту приземлился в сирийской Латакии. Регионе, где землетрясение унесло больше 3,5 тысяч жизней. Вместе с нашими спасателями в Сирии работают и российские военные. Они разбирают разрушенные здания.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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