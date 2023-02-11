Украинские дроны атаковали объект инфраструктуры под Белгородом

Жертв нет

В Яковлевском городском округе Белгородской украинскими беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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