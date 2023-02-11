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МИД: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

12:08
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Важно учитывать существующую реальность

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда".

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Дипломат напомнил, что любые военные действия заканчиваются переговорами. При этом Вершинин отметил, что решение по диалогу с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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