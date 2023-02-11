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Медведев назвал Зеленского бородатой фотомоделью

14:03
  • суббота
  • 11 февраля 2023

Досталось и европейским лидерам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал европейское турне Владимира Зеленского. Свой очередной пост в Telegram политик озаглавил "О цирке уродов и новом похищении Европы".

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Зеленского он назвал бородатой фотомоделью в зелёной вонючей футболке, а его визит в Британию и другие европейские страны цирком шапито. В это время, напомнил Медведев, в зоне спецоперации ежедневно гибнут сотни мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики.

Досталось от Медведева и европейским лидерам. Их он назвал жалкими дилетантами, махровыми русофобами и интеллектуальными пигмеями.

"Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зелёной засаленной майки у британского монарха", - отметил зампред Совбеза.

Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом, сделал вывод Медведев.

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