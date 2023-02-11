Скандал в Испании: для железных дорог построили негабаритные составы

Вагоны не проходят в тоннели

Некомпетентность, коррупция и ущерб на сотни миллионов евро. В нелепую ситуацию попала госкорпорация железных дорог Испании. Из-за ошибок в расчётах более тридцати новых составов оказались слишком большими для горных тоннелей, они попросту в них не проходят.

Крупный контракт на производство поездов для северных районов страны был заключён ещё два года назад. Его общая сумма превысила четверть миллиарда евро, сообщает "ТВ Центр".

Как выяснила пресса, всё это время подрядчики и чиновники пытались замять скандал. Теперь топ-менеджеры железных дорог и компании-производителя уволены, деньги потеряны, а сроки завершения проекта сдвинулись ещё на четыре года.

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