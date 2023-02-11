ВСУ ударили по селу в Белгородской области

Это уже второй обстрел за сутки

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Жертв и пострадавших нет.

Это уже второй обстрел региона за сутки. Утром в Яковлевском городском округе украинскими беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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